The Clorox Company
The Clorox Company Gehälter

The Clorox Companys Gehaltsbereich reicht von $109,450 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $236,640 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von The Clorox Company. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $121K
Buchhalter
$109K
Geschäftsentwicklung
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Kundenservice
$117K
Data-Science-Manager
$172K
Personalwesen
$237K
Informationstechnologe (IT)
$131K
Vertrieb
Median $165K
Lösungsarchitekt
Median $190K
Risikokapitalgeber
$130K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei The Clorox Company unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei The Clorox Company ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $236,640. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei The Clorox Company beträgt $146,265.

