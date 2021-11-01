Unternehmensverzeichnis
Tezos
    • Über uns

    Tezos is a decentralized, open-source proof of stake blockchain network that can execute peer-to-peer transactions and serve as a platform for deploying smart contracts.

    https://tezos.com
    Website
    2018
    Gründungsjahr
    20
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

