Unternehmensverzeichnis
TexeI
    • Über uns

    Texeï is a consulting firm that specializes in Salesforce and Heroku applications. They provide consulting, implementation, and training services, emphasizing agile methodologies.

    https://texei.com
    Website
    2016
    Gründungsjahr
    90
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

