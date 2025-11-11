Unternehmensverzeichnis
Tesla
Tesla Frontend Software-Entwickler Gehälter

Die Frontend Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Tesla reicht von $138K pro year für P1 bis $208K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $140K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teslas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Einstiegslevel)
$138K
$123K
$15K
$0
P2
Engineer
$196K
$140K
$55.4K
$417
P3
Senior Engineer
$208K
$157K
$44.4K
$6.5K
P4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Tesla unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Tesla unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Frontend Software-Entwickler bei Tesla in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $283,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tesla für die Position Frontend Software-Entwickler in United States beträgt $173,000.

