Tesla Technical Recruiter Gehälter

Die Technical Recruiter-Vergütung in United States bei Tesla reicht von $101K pro year für P2 bis $216K pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $157K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teslas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Neueste Gehaltsangaben

Keine Gehälter gefunden

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Tesla unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Tesla unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Wie ist der Vesting-Plan bei Tesla ?

