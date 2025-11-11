Unternehmensverzeichnis
Tesla
Tesla UX-Designer Gehälter in San Francisco Bay Area

Die UX-Designer-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Tesla reicht von $135K pro year für P1 bis $430K pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $180K. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
P1
Associate Product Designer
$135K
$108K
$26.7K
$0
P2
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Product Designer
$179K
$154K
$25.3K
$0
P4
Staff Product Designer
$430K
$186K
$244K
$0
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Tesla unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Tesla unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Designer bei Tesla in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $429,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tesla für die Position UX-Designer in San Francisco Bay Area beträgt $170,000.

