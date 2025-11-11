Unternehmensverzeichnis
Tesla
Tesla Bilanzbuchhalter Gehälter in United States

Die Bilanzbuchhalter-Vergütung in United States bei Tesla reicht von $105K pro year für P1 bis $510K pro year für P5. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teslas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
P1
$105K
$94K
$10K
$1K
P2
$131K
$108K
$22.3K
$250
P3
$219K
$148K
$62.1K
$9.1K
P4
$294K
$170K
$114K
$10K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Tesla unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Bilanzbuchhalter bei Tesla in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $509,757. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tesla für die Position Bilanzbuchhalter in United States beträgt $178,750.

