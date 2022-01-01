Unternehmensverzeichnis
Tenable
Tenable Gehälter

Tenable's Gehaltsbereich reicht von $43,447 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist in Ireland am unteren Ende bis $487,775 für einen Produktmanager in Israel am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Tenable. Zuletzt aktualisiert: 8/16/2025

$160K

Produktmanager
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Software-Ingenieur
Median $149K

Full-Stack-Softwareingenieur

Vertrieb
Median $170K

Kundenerfolg
$214K
Data Scientist
$43.4K
Informationstechnologe (IT)
$83.6K
Marketing-Betrieb
$67.3K
Produktdesigner
$127K
Recruiter
$140K
Software Engineering Manager
$205K
Lösungsarchitekt
$276K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Tenable unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Tenable gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Principal Product Manager level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $487,775. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Tenable gemeldet wurde, beträgt $159,516.

Andere Ressourcen