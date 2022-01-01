Unternehmensverzeichnis
Tempus
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Tempus Gehälter

Tempus's Gehaltsbereich reicht von $29,108 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $256,275 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Tempus. Zuletzt aktualisiert: 8/16/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Data Scientist
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Software Engineering Manager
Median $185K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Produktmanager
Median $152K
Verwaltungsassistent
$29.1K
Business Analyst
$68.6K
Kundenservice
$56.8K
Kundenerfolg
$69.7K
Datenanalyst
$79.6K
Programmmanager
$84.6K
Vertrieb
$256K
Cybersicherheitsanalyst
$140K
Technischer Redakteur
$76.4K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Tempus unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Tempus gemeldet wurde, ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $256,275. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Tempus gemeldet wurde, beträgt $128,945.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Tempus gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Expedition Tech
  • SailPoint
  • Simon Data
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen