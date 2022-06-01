Unternehmensverzeichnis
Templafy
Templafy Gehälter

Templafy's Gehaltsbereich reicht von $68,559 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter in Denmark am unteren Ende bis $155,775 für einen Technical Account Manager in Germany am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Templafy. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $85.9K
Produktmanager
$106K
Projektmanager
$70.3K

Recruiter
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Technischer Programm-Manager
$153K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Templafy gemeldet wurde, ist Technical Account Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,775. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Templafy gemeldet wurde, beträgt $95,901.

