Telia Gehälter

Telias Gehaltsbereich reicht von $38,667 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $115,247 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Telia. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $89.8K
Produktmanager
Median $71.7K
Kundenservice
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Datenwissenschaftler
$75.7K
Informationstechnologe (IT)
$102K
Vertrieb
$75.4K
Software-Engineering-Manager
$115K
Lösungsarchitekt
$75.3K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Telia ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $115,247. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Telia beträgt $75,533.

