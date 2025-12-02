Teladoc Health UX-Forscher Gehälter

Die durchschnittliche UX-Forscher-Gesamtvergütung in United States bei Teladoc Health reicht von $174K bis $238K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teladoc Healths Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $187K - $226K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $174K $187K $226K $238K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Teladoc Health unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

