Teladoc Health
Teladoc Health UX-Forscher Gehälter

Die durchschnittliche UX-Forscher-Gesamtvergütung in United States bei Teladoc Health reicht von $174K bis $238K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teladoc Healths Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$187K - $226K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$174K$187K$226K$238K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Teladoc Health unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Forscher bei Teladoc Health in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $237,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Teladoc Health für die Position UX-Forscher in United States beträgt $174,250.

Weitere Ressourcen

