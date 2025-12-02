Unternehmensverzeichnis
Teladoc Health
Teladoc Health Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Teladoc Health reicht von $168K bis $239K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teladoc Healths Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$190K - $217K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$168K$190K$217K$239K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Teladoc Health unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei Teladoc Health in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $238,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Teladoc Health für die Position Technischer Programmmanager in United States beträgt $168,075.

