Die Produktmanager-Vergütung in United States bei Teladoc Health reicht von $178K pro year für Product Manager II bis $253K pro year für Staff Product Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $186K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teladoc Healths Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei Teladoc Health unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
