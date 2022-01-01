Teladoc Health Gehälter

Teladoc Healths Gehaltsbereich reicht von $49,670 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $305,000 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Teladoc Health. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei Teladoc Health unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
