Teladoc Health Gehälter

Teladoc Healths Gehaltsbereich reicht von $49,670 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $305,000 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Teladoc Health. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Gesundheitsinformatik

Produktmanager
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Software-Engineering-Manager
Median $270K
Produktdesigner
Median $163K

UX-Designer

Lösungsarchitekt
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Kundenservice
$49.7K
Customer Success
$109K
Personalvermittler
$199K
Vertrieb
$294K
Technischer Programmmanager
$204K
UX-Forscher
$206K
Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Teladoc Health unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Teladoc Health ist Lösungsarchitekt mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $305,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Teladoc Health beträgt $178,333.

