Tekion
Tekion Wissenschaftler Gehälter

Das mittlere Wissenschaftler-Vergütungspaket in India bei Tekion beläuft sich auf ₹3.77M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tekions Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Median-Paket
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹3.77M
Stufe
L3
Grundgehalt
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Tekion unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Wissenschaftler bei Tekion in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,766,075. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tekion für die Position Wissenschaftler in India beträgt ₹3,753,099.

