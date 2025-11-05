Unternehmensverzeichnis
Tekion
Tekion Personalvermittler Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Personalvermittler-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei Tekion beläuft sich auf ₹3.48M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tekions Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Tekion
Leadership Recruiter
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹3.48M
Stufe
L3
Grundgehalt
₹3.48M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
1 Jahr
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Tekion unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Tekion in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,839,799. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tekion für die Position Personalvermittler in Greater Bengaluru beträgt ₹2,775,239.

Weitere Ressourcen