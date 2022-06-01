TEGNA Gehälter

TEGNAs Gehaltsbereich reicht von $61,690 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $65,325 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TEGNA . Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025