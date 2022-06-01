Unternehmensverzeichnis
TEGNA
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

TEGNA Gehälter

TEGNAs Gehaltsbereich reicht von $61,690 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $65,325 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TEGNA. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Finanzanalyst
$61.7K
Software-Ingenieur
$65.3K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei TEGNA ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $65,325. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TEGNA beträgt $63,508.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für TEGNA gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Sprint
  • Liberty Media
  • Nexstar Media Group
  • Frost Bank
  • NPR
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tegna/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.