Techstars
Techstars Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in United States bei Techstars reicht von $135K bis $193K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Techstarss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

$155K - $182K
United States
$135K$155K$182K$193K
Was sind die Karrierestufen bei Techstars?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertrieb bei Techstars in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $193,050. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Techstars für die Position Vertrieb in United States beträgt $135,300.

