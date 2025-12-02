Unternehmensverzeichnis
Technisys
Technisys Buchhalter Gehälter

Die durchschnittliche Buchhalter-Gesamtvergütung in Argentina bei Technisys reicht von ARS 21.94M bis ARS 30.04M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Technisyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$18.1K - $21.4K
Argentina
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Technisys?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Buchhalter bei Technisys in Argentina liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ARS 30,037,102. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Technisys für die Position Buchhalter in Argentina beträgt ARS 21,940,144.

