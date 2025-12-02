Unternehmensverzeichnis
TechnipFMC
TechnipFMC Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in Colombia bei TechnipFMC reicht von COP 56.3M bis COP 79.93M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TechnipFMCs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$16.1K - $19.1K
Colombia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei TechnipFMC?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertrieb bei TechnipFMC in Colombia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von COP 79,932,242. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TechnipFMC für die Position Vertrieb in Colombia beträgt COP 56,300,101.

