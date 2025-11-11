Unternehmensverzeichnis
Teamworks
Teamworks Dateningenieur Gehälter in Canada

Das mittlere Dateningenieur-Vergütungspaket in Canada bei Teamworks beläuft sich auf CA$214K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Teamworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/11/2025

Median-Paket
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Gesamt pro Jahr
CA$214K
Stufe
hidden
Grundgehalt
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
0-1 Jahre
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Dateningenieur bei Teamworks in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$281,847. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Teamworks für die Position Dateningenieur in Canada beträgt CA$204,435.

