TeamSnap Gehälter

TeamSnaps Gehaltsbereich reicht von $84,575 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $157,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TeamSnap. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Software-Ingenieur
Median $158K

Backend Software-Entwickler

Marketing
$84.6K
Die bestbezahlte Position bei TeamSnap ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $157,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TeamSnap beträgt $121,038.

