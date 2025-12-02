Unternehmensverzeichnis
TE Connectivity
Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in Costa Rica bei TE Connectivity reicht von CRC 8.4M bis CRC 11.5M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für TE Connectivitys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$18.2K - $21.6K
Costa Rica
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$16.8K$18.2K$21.6K$23K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei TE Connectivity?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Finanzanalyst bei TE Connectivity in Costa Rica liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CRC 11,501,092. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TE Connectivity für die Position Finanzanalyst in Costa Rica beträgt CRC 8,400,798.

Weitere Ressourcen

