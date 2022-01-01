Unternehmensverzeichnis
TDK
TDK Gehälter

TDKs Gehaltsbereich reicht von $15,672 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $256,275 für einen Werkstoffingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TDK. Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025

$160K

Hardware-Ingenieur
Median $156K

ASIC-Ingenieur

Software-Ingenieur
Median $166K

Machine Learning Engineer

Maschinenbauingenieur
Median $170K

Datenwissenschaftler
$15.7K
Informationstechnologe (IT)
$122K
Werkstoffingenieur
$256K
Produktdesigner
$88.5K
Produktmanager
$106K
Projektmanager
$56.4K
Technischer Programmmanager
$218K
FAQ

Die hoogste betalende rol gerapporteer by TDK is Werkstoffingenieur at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $256,275. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by TDK is $138,853.

