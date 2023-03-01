TDCX Gehälter

TDCXs Gehaltsbereich reicht von $11,390 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $42,870 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TDCX . Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025