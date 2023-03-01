Unternehmensverzeichnis
TDCX
TDCX Gehälter

TDCXs Gehaltsbereich reicht von $11,390 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $42,870 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von TDCX. Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025

$160K

Vertrieb
Median $42.9K
Verwaltungsassistent
$26.3K
Business-Analyst
$33.6K

Geschäftsentwicklung
$30K
Kundenservice
$23.6K
Kundenservice-Operations
$28.6K
Informationstechnologe (IT)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Marketing-Operations
$36.5K
Personalvermittler
$11.4K
Software-Ingenieur
$15.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei TDCX ist Vertrieb mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $42,870. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei TDCX beträgt $28,558.

