Tata Group Marketing Gehälter in Mumbai Metropolitan Region

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

💰 Alle anzeigen Gehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Group unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Marketing bei Tata Group in Mumbai Metropolitan Region liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,457,410. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Group für die Position Marketing in Mumbai Metropolitan Region beträgt ₹3,147,416.

