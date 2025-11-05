Unternehmensverzeichnis
Tata Group
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

  • Greater Bengaluru

Tata Group Datenwissenschaftler Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei Tata Group beläuft sich auf ₹1.46M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹1.46M
Stufe
Senior Consultant
Grundgehalt
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Group unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Tata Group in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,511,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Group für die Position Datenwissenschaftler in Greater Bengaluru beträgt ₹1,455,538.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Tata Group gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Microsoft
  • Facebook
  • Snap
  • Intuit
  • Roblox
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen