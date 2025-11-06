Tata Consultancy Services Software-Ingenieur Gehälter in Mexico

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Mexico bei Tata Consultancy Services reicht von MX$259K pro year für C1Y bis MX$939K pro year für C5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Mexico beläuft sich auf MX$698K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Einstiegslevel ) MX$259K MX$256K MX$3.4K MX$0 C1 Assistant Engineer MX$517K MX$511K MX$0 MX$6.2K C2 IT Analyst MX$670K MX$655K MX$0 MX$15K C3A Assistant Consultant MX$847K MX$836K MX$0 MX$10.6K Anzeigen 4 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tata Consultancy Services ?

