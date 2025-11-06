Die Software-Ingenieur-Vergütung in Ireland bei Tata Consultancy Services reicht von €47.6K pro year für C2 bis €77.9K pro year für C3A. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Ireland beläuft sich auf €69.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
C1Y
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
