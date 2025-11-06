Tata Consultancy Services Software-Ingenieur Gehälter in Greater Chicago Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Chicago Area bei Tata Consultancy Services reicht von $81.9K pro year für C1Y bis $99.7K pro year für C3B. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Chicago Area beläuft sich auf $85K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Einstiegslevel ) $81.9K $80.5K $0 $1.4K C1 Assistant Engineer $83.1K $82.3K $0 $750 C2 IT Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- C3A Assistant Consultant $81.1K $81.1K $0 $0 Anzeigen 4 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tata Consultancy Services ?

