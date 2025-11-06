Tata Consultancy Services Software-Ingenieur Gehälter in Chile

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Chile bei Tata Consultancy Services beläuft sich auf CLP 35.42M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Median-Paket Tata Consultancy Services Salesforce Engineer Santiago, RM, Chile Gesamt pro Jahr CLP 35.42M Stufe C3A Grundgehalt CLP 35.42M Stock (/yr) CLP 0 Bonus CLP 0 Jahre im Unternehmen 2 Jahre Jahre Erfahrung 4 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tata Consultancy Services ?

