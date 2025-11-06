Unternehmensverzeichnis
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Software-Ingenieur Gehälter in Chile

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Chile bei Tata Consultancy Services beläuft sich auf CLP 35.42M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Median-Paket
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Gesamt pro Jahr
CLP 35.42M
Stufe
C3A
Grundgehalt
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tata Consultancy Services?
Neueste Gehaltsangaben
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Frontend Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Production Software-Entwickler

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Systemingenieur

Web-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Tata Consultancy Services in Chile liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CLP 56,497,620. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Software-Ingenieur in Chile beträgt CLP 35,417,335.

Weitere Ressourcen