Die Software-Ingenieur-Vergütung in Chennai Metropolitan Area bei Tata Consultancy Services reicht von ₹402K pro year für C1Y bis ₹1.49M pro year für C5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Chennai Metropolitan Area beläuft sich auf ₹797K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
C1Y
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
