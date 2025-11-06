Unternehmensverzeichnis
Tata Consultancy Services
Software-Ingenieur Gehälter in Brazil

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Brazil bei Tata Consultancy Services beläuft sich auf R$110K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Median-Paket
Tata Consultancy Services
Software Engineer
Gesamt pro Jahr
R$110K
Stufe
C2
Grundgehalt
R$110K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$401.4
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tata Consultancy Services?
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Frontend Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Production Software-Entwickler

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Systemingenieur

Web-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Tata Consultancy Services in Brazil liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$177,710. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Software-Ingenieur in Brazil beträgt R$109,594.

Weitere Ressourcen