Die Cybersicherheitsanalyst-Vergütung bei Tata Consultancy Services reicht von ₹602K pro year für C1 bis ₹2.13M pro year für C3A. Das mittlere yearliche Vergütungspaket beläuft sich auf ₹751K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹602K
₹602K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹2.13M
₹2.13M
₹0
₹0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)