Die durchschnittliche Vertriebsingenieur-Gesamtvergütung in India bei Tata Consultancy Services reicht von ₹559K bis ₹814K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹642K - ₹731K India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹559K ₹642K ₹731K ₹814K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tata Consultancy Services ?

