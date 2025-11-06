Unternehmensverzeichnis
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Projektmanager Gehälter in Greater Tokyo Area

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

💰 Alle anzeigen Gehälter

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei Tata Consultancy Services in Greater Tokyo Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ¥6,057,117. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Projektmanager in Greater Tokyo Area beträgt ¥6,056,827.

