Tata Consultancy Services Produktdesigner Gehälter in New York City Area

Das mittlere Produktdesigner-Vergütungspaket in New York City Area bei Tata Consultancy Services beläuft sich auf $120K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Median-Paket
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$120K
Stufe
C4
Grundgehalt
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Tata Consultancy Services in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $200,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Produktdesigner in New York City Area beträgt $120,000.

Weitere Ressourcen