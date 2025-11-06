Unternehmensverzeichnis
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Produktdesigner Gehälter in Greater Bengaluru

Die Produktdesigner-Vergütung in Greater Bengaluru bei Tata Consultancy Services reicht von ₹1.13M pro year für C1 bis ₹1.22M pro year für C2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹1.35M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
C1
Assistant Designer
₹1.13M
₹1.13M
₹0
₹0
C2
Designer
₹1.22M
₹1.12M
₹0
₹99.8K
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,728,781. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Produktdesigner in Greater Bengaluru beträgt ₹712,515.

Weitere Ressourcen