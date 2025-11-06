Unternehmensverzeichnis
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Informationstechnologe (IT) Gehälter in Canada

Die Informationstechnologe (IT)-Vergütung in Canada bei Tata Consultancy Services beträgt CA$114K pro year für C3A. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$104K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Informationstechnologe (IT)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Informationstechnologe (IT) bei Tata Consultancy Services in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$140,433. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Informationstechnologe (IT) in Canada beträgt CA$102,436.

