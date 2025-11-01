Unternehmensverzeichnis
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Data-Science-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Data-Science-Manager-Gesamtvergütung in India bei Tata Consultancy Services reicht von ₹4.08M bis ₹5.56M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹4.36M - ₹5.27M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹4.08M₹4.36M₹5.27M₹5.56M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Data-Science-Manager bei Tata Consultancy Services in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,561,524. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Data-Science-Manager in India beträgt ₹4,075,255.

