Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services reicht von SGD 94.6K bis SGD 134K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsabläufe bei Tata Consultancy Services liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 134,344. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services für die Position Geschäftsabläufe beträgt SGD 94,625.

