Tata Consultancy Services Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Tata Consultancy Services reicht von SGD 94.6K bis SGD 134K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tata Consultancy Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung SGD 107K - SGD 127K Singapore Übliche Spanne Mögliche Spanne SGD 94.6K SGD 107K SGD 127K SGD 134K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Geschäftsabläufe Einträges bei Tata Consultancy Services um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ SGD 75.7K + SGD 116K + SGD 26.1K + SGD 45.7K + SGD 28.7K Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tata Consultancy Services unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tata Consultancy Services ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Geschäftsabläufe Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.