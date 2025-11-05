Unternehmensverzeichnis
Tarento
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Tarento Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei Tarento beläuft sich auf ₹3.1M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tarentos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Tarento
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹3.1M
Stufe
-
Grundgehalt
₹3.1M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tarento?
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Tarento in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,292,594. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tarento für die Position Software-Ingenieur in Greater Bengaluru beträgt ₹2,957,508.

