Tango
Tango Software-Ingenieur Gehälter in Warsaw Metropolitan Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Warsaw Metropolitan Area bei Tango beläuft sich auf PLN 346K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tangos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Gesamt pro Jahr
PLN 346K
Stufe
Senior
Grundgehalt
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tango unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Tango in Warsaw Metropolitan Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PLN 464,180. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tango für die Position Software-Ingenieur in Warsaw Metropolitan Area beträgt PLN 314,108.

