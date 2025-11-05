Tango Software-Ingenieur Gehälter in Ukraine

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Ukraine bei Tango beläuft sich auf UAH 4.01M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tangos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket Tango Software Engineer Kyiv, KC, Ukraine Gesamt pro Jahr UAH 4.01M Stufe hidden Grundgehalt UAH 4.01M Stock (/yr) UAH 0 Bonus UAH 0 Jahre im Unternehmen 2-4 Jahre Jahre Erfahrung 5-10 Jahre

+ UAH 2.43M + UAH 3.72M + UAH 836K + UAH 1.46M + UAH 920K

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Tango unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Tango ?

