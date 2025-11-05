Unternehmensverzeichnis
Tango
Tango Software-Ingenieur Gehälter in Canada

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Tangos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tango unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Tango in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$233,218. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Tango für die Position Software-Ingenieur in Canada beträgt CA$233,218.

Weitere Ressourcen