Tango
Tango Gehälter

Tangos Gehaltsbereich reicht von $42,210 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $92,852 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Tango. Zuletzt aktualisiert: 10/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $86.4K
Datenanalyst
$66.1K
Datenwissenschaftler
$51.7K

Marketing-Operations
$90.1K
Produktdesigner
$42.2K
Produktmanager
$92.9K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Tango unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying role reported at Tango is Produktmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tango is $76,265.

