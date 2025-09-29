Unternehmensverzeichnis
Swvl
Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Egypt bei Swvl beläuft sich auf EGP 944K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swvls Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Median-Paket
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Gesamt pro Jahr
EGP 944K
Stufe
L4
Grundgehalt
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
EGP 7.87M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Swvl in Egypt sits at a yearly total compensation of EGP 1,203,548. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swvl for the Software-Ingenieur role in Egypt is EGP 944,314.

Weitere Ressourcen