Unternehmensverzeichnis
Swisscom
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • DevOps-Ingenieur

  • Netherlands

Swisscom DevOps-Ingenieur Gehälter in Netherlands

Die DevOps-Ingenieur-Vergütung in Netherlands bei Swisscom reicht von €56.5K pro year für Software Engineer bis €79.8K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Netherlands beläuft sich auf €63.8K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swisscoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Durchschnitt Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer
(Einstiegslevel)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

€142K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Swisscom?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen DevOps-Ingenieur bei Swisscom in Netherlands liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €89,577. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Swisscom für die Position DevOps-Ingenieur in Netherlands beträgt €58,929.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Swisscom gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen