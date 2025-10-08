Die DevOps-Ingenieur-Vergütung in Netherlands bei Swisscom reicht von €56.5K pro year für Software Engineer bis €79.8K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Netherlands beläuft sich auf €63.8K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swisscoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
