Swisscom DevOps-Ingenieur Gehälter in Greater Zurich Area

Die DevOps-Ingenieur-Vergütung in Greater Zurich Area bei Swisscom reicht von CHF 124K pro year für Software Engineer bis CHF 159K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Zurich Area beläuft sich auf CHF 133K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swisscoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
Software Engineer
(Einstiegslevel)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen DevOps-Ingenieur bei Swisscom in Greater Zurich Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 166,043. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Swisscom für die Position DevOps-Ingenieur in Greater Zurich Area beträgt CHF 136,460.

